Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роджер Федерер сыграют на турнире в Галле
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также представитель Японии Кей Нисикори подтвердили своё участие в турнире в Галле (Германия), сообщил журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Соревнования пройдут с 14 по 20 июня.
Турнир в Галле в прошлом году был отменён из-за угрозы распространения коронавируса, как и весь травяной сезон. Федерер 10 раз становился победителем этих соревнований.
Роджер Федерер стал первым теннисистом в истории, который провёл 1100 недель в топ-100. Даниил Медведев в рейтинге ATP занимает вторую строчку, Карен Хачанов — 22-ю. Федерер располагается на шестой позиции, Нисикори — на 39-й.
Даниил Медведев сыграет с 1020-й ракеткой мира во втором круге «Мастерса» в Майами
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
13:35
-
13:17
-
12:12
-
11:00
-
10:35
-
10:08
-
09:05
-
04:14
-
00:56
-
00:28
- 24 марта 2021
-
22:52
-
21:48
-
21:11
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
17:22
-
16:41
-
15:25
-
14:46
-
14:16
-
13:36
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
01:14
-
00:36
-
00:28
-
00:26
- 23 марта 2021
-
23:14
-
20:13
-
19:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам