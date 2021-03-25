Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роджер Федерер сыграют на турнире в Галле

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также представитель Японии Кей Нисикори подтвердили своё участие в турнире в Галле (Германия), сообщил журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Соревнования пройдут с 14 по 20 июня.

Турнир в Галле в прошлом году был отменён из-за угрозы распространения коронавируса, как и весь травяной сезон. Федерер 10 раз становился победителем этих соревнований.

Роджер Федерер стал первым теннисистом в истории, который провёл 1100 недель в топ-100. Даниил Медведев в рейтинге ATP занимает вторую строчку, Карен Хачанов — 22-ю. Федерер располагается на шестой позиции, Нисикори — на 39-й.