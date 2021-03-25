Виктория Азаренко без борьбы вышла в третий круг турнира в Майами
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на соревнованиях в Майами (США) под 15-м номером, без борьбы вышла в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Германии Лаура Зигемунд — снялась с турнира.
За выход в четвёртый круг бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Анжелика Кербер (Германия, 24) — Рената Сарасуа (Мексика). Под первым номером посеяна австралийка Эшли Барти.
За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 15-ю строчку. В 2020 году она завоевала один титул — в Нью-Йорке.
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