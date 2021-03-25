Стэн Вавринка перенёс операцию на ноге

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что перенёс операцию на левой ноге.

«Привет, ребята, хотел сообщить новости. После долгих проблем с левой ногой я решил прибегнуть к небольшой процедуре. Всё прошло хорошо. Я пропущу несколько недель, но уже с нетерпением жду возобновления тренировок», — написал Вавринка.

Пост доступен в «инстаграме» Стэна Вавринки

В начале марта 21-я ракетка мира Вавринка в матче первого круга турнира в Дохе (Катар) проиграл Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7.

Стэн также принял решение сняться с «Мастерса» в Майами (США). Под первым номером на этих соревнованиях посеян россиянин Даниил Медведев.