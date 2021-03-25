Андрей Рублёв рассказал, почему Даниила Медведева называют Осьминогом

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как российские теннисисты называют друг друга, и объяснил прозвище Даниила Медведева.

«Меня обычно зовут Рубль. Даню часто называем Осьминогом, а Карен у нас в основном Джан. Осьминог – потому что вытаскивает все мячи? Да, и потому что на корте такой разболтанный. А главное – всегда попадает, ещё и разными ударами. Как пластилин какой-то!» — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Андрей также ответил на вопрос о том, что что происходит у него в голове во время матчей с Медведевым.

«Не то чтобы Даня кусался (смеётся). В матчах на таком уровне главную роль играют эмоции. Кто лучше их контролирует и умеет прятать – у того больше шансов на победу. Скорее победит не тот, кто лучше технически, а тот, кто правильно использует психологию», — отметил Рублёв.