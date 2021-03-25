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Карен Хачанов рассказал о самом сложном матче на турнирах серии «Мастерс»

Карен Хачанов рассказал о самом сложном матче на турнирах серии «Мастерс»
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о любимом занятии вне корта на турнирах серии «Мастерс», а также вспомнил о самом сложном матче на соревнованиях этой категории.

«В первую очередь всё зависит от места и города, в котором я нахожусь. В Мадриде, Монте-Карло и Риме можно приятно прогуляться, посетить интересные места, музеи и театры. В общем, просто пройтись с женой или с командой, расслабиться – ведь это здорово.

Самый сложных матч на «Мастерсах»? Это было в Париже в поединке с Джоном Иснером в 2018 году. Мы встречались в третьем круге, на кону был выход в четвертьфинал. Я выиграл со счётом 6:4, 6:7, 7:6. Мы оба спасли матчболы. Эмоционально это был один из самых тяжелых матчей на том прорывном для меня турнире», — приводит слова Хачанова ATP Tour.

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