Александрова вышла в третий круг «Мастерса» в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами переиграла Надию Подороска из Аргентины – 6:0, 6:4.
Матч продолжался 1 час и 11 минут. 26-летняя Александрова, находящаяся на 34-м месте рейтинга WTA, выполнила шесть эйсов и реализовала три брейк-поинта из семи. Подороска, занимающая 48-е место рейтинга, не выполнила эйсов и не реализовала ни один из четырёх брейк-поинтов, при этом не допустив двойных ошибок.
В третьем круге Александрова сыграет с победителем пары Шелби Роджерс – Элина Свитолина.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову.
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