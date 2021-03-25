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Александрова вышла в третий круг «Мастерса» в Майами

Александрова вышла в третий круг «Мастерса» в Майами
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами переиграла Надию Подороска из Аргентины – 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 11 минут. 26-летняя Александрова, находящаяся на 34-м месте рейтинга WTA, выполнила шесть эйсов и реализовала три брейк-поинта из семи. Подороска, занимающая 48-е место рейтинга, не выполнила эйсов и не реализовала ни один из четырёх брейк-поинтов, при этом не допустив двойных ошибок.

В третьем круге Александрова сыграет с победителем пары Шелби Роджерс – Элина Свитолина.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову.

Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2021, четверг. 18:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
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