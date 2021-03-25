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Рублёв и Хачанов вышли во второй круг парного разряда турнира в Майами

Рублёв и Хачанов вышли во второй круг парного разряда турнира в Майами
Теннис / ATP 0
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов в матче первого круга парного разряда турнира серии «Мастерс» в Майами победили нидерландца Уэса Колхофа и поляка Лукаша Кубота – 6:4, 6:2.

Встреча заняла 1 час и 10 минут. Рублёв и Хачанов выполнили 2 эйса, реализовали 4 брейк-поинта из 5, допустили 2 двойные ошибки. Пара Колхоф/Кубот не выполнила ни одного эйса и реализовала один брейк-пойнт из восьми. Отметим, что Кубот – победитель турнира в Майами в парном разряде 2017 года.

Во втором круге Рублёв и Хачанов встретятся с победителем матча Кевин Кравиц/Ян-Леннард Штруфф (оба – Германия) — Оливер Марах (Австрия)/Люк Сэвилл (Австралия).

Действующими победителями турнира в Майами в парном разряде являются американцы Майк и Боб Брайан. Они — шестикратные победители домашнего соревнования, выигравшие в том числе два последних турнира. В прошлом году оба завершили карьеры.

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1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.
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