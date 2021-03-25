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«Мы не близкие друзья». Надаль — об отношениях с Федерером

«Мы не близкие друзья». Надаль — об отношениях с Федерером
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношениях со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Мы очень хорошие товарищи, и со временем наши отношения только улучшились. Но мы не близкие друзья. Не стал бы признаваться ему, что у меня болит колено, будь у нас матч. Но мы можем в любое время созвониться и поговорить о чём угодно. Буквально сегодня я как раз разговаривал с ним», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».

Ранее мнением о Надале поделился спортивный директор турнира серии ATP-500 в Барселоне Давид Феррер.

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