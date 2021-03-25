«Мы не близкие друзья». Надаль — об отношениях с Федерером
Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношениях со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
«Мы очень хорошие товарищи, и со временем наши отношения только улучшились. Но мы не близкие друзья. Не стал бы признаваться ему, что у меня болит колено, будь у нас матч. Но мы можем в любое время созвониться и поговорить о чём угодно. Буквально сегодня я как раз разговаривал с ним», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».
Ранее мнением о Надале поделился спортивный директор турнира серии ATP-500 в Барселоне Давид Феррер.
Давид Феррер: Надаль — легенда тенниса, и мы должны наслаждаться его игрой, пока можем
Как хорошо вы знаете самого богатого и знаменитого теннисиста мира Роджера Федерера?
Какой турнир Федерер выиграл вместе с Маратом Сафиным? Проверьте свои знания о 20-кратном победителе «шлемов».
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