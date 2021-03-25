«Оформили вот такой трансфер». Касаткина получила именную футболку баскетбольного ЦСКА

Российская теннисистка Дарья Касаткина сегодня, 25 марта, посетила матч регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Црвена Звезда» (87:72), где получила именную футболку армейского клуба. Соответствующая публикация была размещена на странице баскетбольного клуба ЦСКА в «твиттере».
«В перерыве оформили вот такой трансфер», — подписала фото пресс-служба армейцев.
Фотографию можно посмотреть на странице баскетбольного клуба ЦСКА в «твиттере».
Отметим, что после 30 сыгранных матчей красно-синие занимают второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.
Недавно Касаткина выиграла турнир категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. Теннисистка завоевала четвёртый титул в карьере и второй в сезоне-2021. В обновлённом рейтинге WTA от 22 марта Дарья вошла в топ-50, став 42-й ракеткой мира.
- 25 марта 2021
-
23:30
-
23:12
-
23:10
-
22:54
-
21:00
-
20:44
-
19:21
-
18:17
-
18:01
-
16:29
-
15:26
-
14:38
-
14:32
-
14:19
-
13:35
-
13:17
-
12:12
-
11:00
-
10:35
-
10:08
-
09:05
-
04:14
-
00:56
-
00:28
- 24 марта 2021
-
22:52
-
21:48
-
21:11
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
17:22
-
16:41
-
15:25
-
14:46
-
14:16