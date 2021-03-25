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«Оформили вот такой трансфер». Касаткина получила именную футболку баскетбольного ЦСКА

Российская теннисистка Дарья Касаткина сегодня, 25 марта, посетила матч регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Црвена Звезда» (87:72), где получила именную футболку армейского клуба. Соответствующая публикация была размещена на странице баскетбольного клуба ЦСКА в «твиттере».

«В перерыве оформили вот такой трансфер», — подписала фото пресс-служба армейцев.

Фотографию можно посмотреть на странице баскетбольного клуба ЦСКА в «твиттере».

Отметим, что после 30 сыгранных матчей красно-синие занимают второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.



Недавно Касаткина выиграла турнир категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. Теннисистка завоевала четвёртый титул в карьере и второй в сезоне-2021. В обновлённом рейтинге WTA от 22 марта Дарья вошла в топ-50, став 42-й ракеткой мира.