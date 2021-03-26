Кудерметова вышла в третий круг турнира в Майами
Россиянка Вероника Кудерметова в матче второго круга «Мастерса» в Майами переиграла американку Даниэль Коллинз – 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 13 минут. 23-летняя Кудерметова, занимающая 37-е место рейтинга WTA, выполнила три эйса и реализовала четыре брейк-поинта из шести, допустив одну двойную ошибку. 27-летняя Коллинз, находящаяся на 40-м месте рейтинга, выполнила лишь один эйс.
В третьем круге Кудерметова встретится с белоруской Ариной Соболенко, в трёх сетах переигравшую болгарку Цветану Пиронкову. Ранее Кудерметова и Соболенко играли между собой дважды, и оба раза победа осталась за белоруской.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн.
Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2021, четверг. 23:15 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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