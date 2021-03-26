Барти с трудом переиграла 149-ю ракетку мира

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти едва не вылетела с турнира серии «Мастерс» в Майами, с трудом переиграв во втором круге Кристину Кучову из Словакии – 6:3, 4:6, 7:5. В третьем сете Барти отыгралась со счёта 2:5.



Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Барти выполнила 15 эйсов и реализовала пять брейк-поинтов из 12, не допустив двойных ошибок. Кучова выполнила лишь один эйс и реализовала четыре брейк-поинта из восьми, ограничившись одной двойной ошибкой. 30-летняя Кучова сейчас занимает 149-е место в рейтинге WTA.



В третьем круге Барти, являющаяся действующей чемпионкой Майами, встретится с латышкой Еленой Остапенко, которая переиграла в трёх сетах бельгийку Кирстен Флипкенс. Экс-пятая ракетка мира 23-летняя Остапенко занимает 54-е место рейтинга WTA.