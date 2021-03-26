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Барти с трудом переиграла 149-ю ракетку мира

Барти с трудом переиграла 149-ю ракетку мира
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти едва не вылетела с турнира серии «Мастерс» в Майами, с трудом переиграв во втором круге Кристину Кучову из Словакии – 6:3, 4:6, 7:5. В третьем сете Барти отыгралась со счёта 2:5.

Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Барти выполнила 15 эйсов и реализовала пять брейк-поинтов из 12, не допустив двойных ошибок. Кучова выполнила лишь один эйс и реализовала четыре брейк-поинта из восьми, ограничившись одной двойной ошибкой. 30-летняя Кучова сейчас занимает 149-е место в рейтинге WTA.

В третьем круге Барти, являющаяся действующей чемпионкой Майами, встретится с латышкой Еленой Остапенко, которая переиграла в трёх сетах бельгийку Кирстен Флипкенс. Экс-пятая ракетка мира 23-летняя Остапенко занимает 54-е место рейтинга WTA.

Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2021, четверг. 22:10 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
3 		6 5
         
Кристина Кучова
Словакия
Кристина Кучова
К. Кучова
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