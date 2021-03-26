Андрей Рублёв и Аслан Карацев узнали соперников на «Мастерсе» в Майами
Российские теннисисты Андрей Рублёв (4) и Аслан Карацев (17) узнали первых соперников на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США). Рублёв во втором круге сыграет с американцем Теннисом Сандгреном. Соперник Сандгрена по матчу стартового раунда — представитель Испании Педро Мартинес-Портеро — отказался от продолжения борьбы при счёте в двух сетах 4:6, 0:2.
Карацев встретится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Оппонент Кукушкина — британец Джек Дрэйпер (WC) — снялся, проиграв первый сет со счётом 5:7.
Лидер посева Даниил Медведев стартует матчем с 1020-й ракеткой мира Лу Яньсюнем из китайского Тайбэя. Карен Хачанов встретится с немцем Янником Ханфманом.
Турнир в Майами с призовым фондом $ 3 343 785 завершится 4 апреля.
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