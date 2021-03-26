Британский теннисист потерял сознание в дебютном матче на турнире ATP
Британский теннисист Джек Дрэйпер потерял сознание в своём дебютном матче основной сетки турнира ATP. В стартовом раунде «Мастерса» в Майами 19-летний спортсмен, получивший уайлд-кард от организаторов, встречался с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
Джек испытывал дискомфорт из-за жары в ходе первого сета и был вынужден вызвать врача. Несмотря на плохое самочувствие, он вернулся на корт, но на сетболе у соперника потерял сознание и упал, сообщает Daily Mail. В итоге Дрэйпер не смог покинуть корт самостоятельно.
Фото доступно в «твиттере» MailOnline Sport
Следующим соперником Михаила Кукушкина будет россиянин Аслан Карацев, посеянный под 17-м номером. Турнир в Майами завершится 4 апреля.
Андрей Рублёв и Аслан Карацев узнали соперников на «Мастерсе» в Майами
Пригрозил судье расправой и ушёл! Какой штраф получил Дамир Джумхур за свою выходку
Боснийский теннисист Дамир Джумхур, обиженный решением арбитра, наговорил много лишнего. За это получил дисквалификацию и попал на деньги.
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
13:24
-
12:13
-
11:16
-
10:22
-
09:18
-
06:50
-
00:55
-
00:33
- 25 марта 2021
-
23:30
-
23:12
-
23:10
-
22:54
-
21:00
-
20:44
-
19:21
-
18:17
-
18:01
-
16:29
-
15:26
-
14:38
-
14:32
-
14:19
-
13:35
-
13:17
-
12:12
-
11:00
-
10:35
-
10:08
-
09:05
-
04:14
-
00:56
-
00:28
- 24 марта 2021
-
22:52
-
21:48
-
21:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам