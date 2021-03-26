Британский теннисист потерял сознание в дебютном матче на турнире ATP

Британский теннисист Джек Дрэйпер потерял сознание в своём дебютном матче основной сетки турнира ATP. В стартовом раунде «Мастерса» в Майами 19-летний спортсмен, получивший уайлд-кард от организаторов, встречался с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Джек испытывал дискомфорт из-за жары в ходе первого сета и был вынужден вызвать врача. Несмотря на плохое самочувствие, он вернулся на корт, но на сетболе у соперника потерял сознание и упал, сообщает Daily Mail. В итоге Дрэйпер не смог покинуть корт самостоятельно.

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Следующим соперником Михаила Кукушкина будет россиянин Аслан Карацев, посеянный под 17-м номером. Турнир в Майами завершится 4 апреля.

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