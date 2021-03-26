«Даже приятнее, чем выход в полуфинал AO». Циципас рассказал о лучшем моменте в карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что всегда мечтал сыграть в паре со своим братом Петросом.

«Я хотел начать год более динамично и свежо. Я хотел написать новую главу своей карьеры и жизни. Моей идеей было — как можно чаще играть в паре с братом Петросом. Я мечтал об этом, и моя мечта сбылась на турнирах ATP-250. Но я хочу играть с ним в дуэте и на турнирах ATP-500.

В прошлом месяце мы сыграли в паре на Открытом чемпионате Австралии. Это лучший момент в моей карьере. Это даже более приятный момент, чем выход в полуфинал в одиночном разряде. Надеюсь, в будущем мы будем чаще играть в паре. Конечно, моя карьера в одиночке важна, но я также хочу помочь брату», — цитирует Циципаса Tennis Head.

Циципас: второе место Медведева в рейтинге вселяет уверенность и в других