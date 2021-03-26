Арина Соболенко — о поражениях от С. Уильямс и Мугурусы: дело не в игре, а в мозгах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отреагировала на поражения в матчах с американкой Сереной Уильямс на Открытом чемпионате Австралии и испанкой Гарбинье Мугурусой в Дохе. Оба поединка были проиграны в трёх сетах.
«Я говорила с психологом об этой ситуации, потому что чувствую — дело не в игре, а в мозгах. Думаю, я давно не играла с топ-теннисистками и утратила ощущение того, когда нужно прибавлять и доводить дело до конца. Я получила прекрасный опыт в этих двух матчах. Надеюсь, этих игр хватит, чтобы вспомнить. как побеждать соперниц топ-уровня», — приводит слова Соболенко Tennis Head.
Вчера, 25 марта, Соболенко вышла в третий круг турнира в Майами, одолев представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 0:6, 6:3, 7:6 (11:9).
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