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Арина Соболенко — о поражениях от С. Уильямс и Мугурусы: дело не в игре, а в мозгах

Арина Соболенко — о поражениях от С. Уильямс и Мугурусы: дело не в игре, а в мозгах
Теннис / Australian Open 2021 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отреагировала на поражения в матчах с американкой Сереной Уильямс на Открытом чемпионате Австралии и испанкой Гарбинье Мугурусой в Дохе. Оба поединка были проиграны в трёх сетах.

«Я говорила с психологом об этой ситуации, потому что чувствую — дело не в игре, а в мозгах. Думаю, я давно не играла с топ-теннисистками и утратила ощущение того, когда нужно прибавлять и доводить дело до конца. Я получила прекрасный опыт в этих двух матчах. Надеюсь, этих игр хватит, чтобы вспомнить. как побеждать соперниц топ-уровня», — приводит слова Соболенко Tennis Head.

Вчера, 25 марта, Соболенко вышла в третий круг турнира в Майами, одолев представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 0:6, 6:3, 7:6 (11:9).

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Вот это мастер-класс! Серена Уильямс победила свою «белорусскую копию»
39-летняя американка Серена Уильямс на всех парах мчится к своему 24-му «шлему». В 1/8 финала она выбила из сетки белоруску Арину Соболенко.
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