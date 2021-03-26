«Я не увидел ничего экстраординарного». Вайда о первом впечатлении от Новака Джоковича

Многолетний наставник Новака Джоковича Мариан Вайда поделился первым впечатлением, которое на него и его дочь произвёл серб.

«Мы встретились с ним сразу на корте, он тренировался, и я не увидел в этом ничего экстраординарного.

На самом деле, в этот день произошла забавная история. В тот день моя дочь стояла рядом, и я спросил её: «Что ты думаешь об игре этого парня!». Она ответила: «Пап, он – хороший игрок, но его бэкхенд – просто беда».

На самом деле, он действительно был хорош, произвёл впечатление чертовски сильного атлета. Я сразу отметил его атлетичность, это было и красиво, и мощно. Да, были некоторые технические пробелы, но, в целом, он был конкурентоспособным.

Я увидел, что он борется в каждом розыгрыше, ничего не отдаёт просто так и идеально видит мяч. Ещё мне понравилось, что он чисто выполнял каждый удар», — приводит слова Мариана Tennis Head.