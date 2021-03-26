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Радиоведущий сравнил кожу Серены Уильямс с подгоревшим тостом и был уволен

Радиоведущий сравнил кожу Серены Уильямс с подгоревшим тостом и был уволен
Теннис / WTA 0
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Американский радиоведущий Роб Ледерман был уволен за расистский комментарий в сторону 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» теннисистки Серены Уильямс.

Инцидент произошёл в эфире программы «Morning Bull» на радио «97 Rock Buffalo».

Ледерман, обсуждая уровень прожарки своих утренних тостов, сказал: «Я бы сравнил тосты с привлекательностью женщин. Мне никогда не выйти на уровень Серены Уильямс. Но мне очень комфортно с уровнем Холли Берри», — приводит слова Ледермана Tennis Head.

Коллега Ледермана, репортёр ESPN Марсель Луи-Жак отреагировал на его слова в своём «твиттере»: «Уже есть досадное и незаслуженное клеймо, связанное с тёмной кожей. Роб взял что-то нежелательное, такое, как подгоревший тост, и сравнил его с цветом кожи, что ещё более усугубляет это клеймо».

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