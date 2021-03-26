«У меня своя маленькая булочка в духовке». Барбора Стрыцова мило сообщила о беременности

34-летняя чешская теннисистка Барбора Стрыцова сообщила, что скоро впервые станет мамой.

В своём «инстаграме» чешка поделилась милым снимком и оставила под ним подпись: «Нас будет трое!». В комментариях Стрыцову поздравили коллеги – теннисистки Андреа Петкович, Люси Шафаржова, Магдалена Рыбарикова и другие.

В «твиттере» Стрыцовой тоже появилось фото, подтверждающее беременность, а также текст: «Раньше я ненавидела выпечку, в основном баранки на корте. Однако сейчас, когда у меня своя маленькая булочка в духовке, я на седьмом небе от счастья».

Пост доступен в «инстаграме» Барборы Стрыцовой.

В феврале Стрыцова, находясь в положении, выступала на Australian Open, где в первом круге уступила россиянке Светлане Кузнецовой со счётом 2:6, 2:6. Лучшее место чешки в рейтинге WTA – 16-е место.