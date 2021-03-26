Эванс: некоторые теннисисты любят поныть, находиться в «пузырях» не так уж и сложно

Британский теннисист Даниэль Эванс поделился мнением о волне критики в сторону руководства ATP из-за строгих правил пребывания в «пузырях».
Ранее своим недовольством делились немец Александр Зверев, канадец Денис Шаповалов и грек Стефанос Циципас.
«Честно говоря, я думаю, что находиться в «пузыре» не так уж и сложно. Знаете, в мире сейчас происходит много более страшных вещей. Некоторые теннисисты любят поныть по этому поводу, но лично я не буду сидеть и стонать о жизни в «пузыре».
У всех нас есть работа, возможность выходить и заниматься делом, в котором мы хороши. В конце концов, это хорошее развлечение – снова участвовать в соревнованиях.
Когда мы были заперты в Англии, было плохо, мы оставались без работы. Здорово снова вернуться и заниматься любимым всеми нами делом», — приводит слова Эванса Tennis Head.
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