Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами, в двух сетах обыграв Айлу Томлянович
Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака (2) уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга Осака обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут. Осака 13 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге Осаку ждёт встреча с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Нина Стоянович (Сербия).
Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.
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