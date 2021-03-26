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Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами, в двух сетах обыграв Айлу Томлянович

Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами, в двух сетах обыграв Айлу Томлянович
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака (2) уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга Осака обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут. Осака 13 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Осаку ждёт встреча с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Нина Стоянович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Майами (ж). 2-й круг
26 марта 2021, пятница. 20:05 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4  
7 7 		6  
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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