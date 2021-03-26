Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где сыграет с Попыриным
Вторая ракетка мира российский теннисит Даниил Медведев (1) без особых проблем вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). В матче второго круга россиянин уверенно обыграл представителя Тайбэя Лу Яньсюня со счётом 6:2, 6:2.
Встреча продлилась 56 минут. Медведев 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В третьем круге Медведев сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.
Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс.
В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
23:12
-
22:19
-
22:03
-
21:16
-
20:30
-
20:10
-
19:02
-
18:24
-
16:31
-
15:24
-
14:19
-
13:24
-
12:13
-
11:16
-
10:22
-
09:18
-
06:50
-
00:55
-
00:33
- 25 марта 2021
-
23:30
-
23:12
-
23:10
-
22:54
-
21:00
-
20:44
-
19:21
-
18:17
-
18:01
-
16:29
-
15:26
-
14:38
-
14:32
-
14:19
-
13:35
-
13:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам