Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где сыграет с Попыриным

Вторая ракетка мира российский теннисит Даниил Медведев (1) без особых проблем вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). В матче второго круга россиянин уверенно обыграл представителя Тайбэя Лу Яньсюня со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 56 минут. Медведев 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем круге Медведев сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс.

В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.