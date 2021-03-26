Россиянин Хачанов обыграл немца Ханфмана и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов (14) вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Он со счётом 6:3, 6:2 обыграл немца Янника Ханфмана.

Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Ханфмана 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Хачанова ждёт встреча с 19-летним итальянцем Янником Синнером (21), который ранее уверенно прошёл француза Юго Гастона со счётом 6:2, 6:2.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс.

В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.