Россиянин Хачанов обыграл немца Ханфмана и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов (14) вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Он со счётом 6:3, 6:2 обыграл немца Янника Ханфмана.
Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Ханфмана 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В третьем круге Хачанова ждёт встреча с 19-летним итальянцем Янником Синнером (21), который ранее уверенно прошёл француза Юго Гастона со счётом 6:2, 6:2.
Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс.
В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Майами (м). 2-й круг
26 марта 2021, пятница. 22:25 МСК
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
Карен Хачанов
К. Хачанов
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