Зверев проиграл 87-й ракетке мира и вылетел во втором круге турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на турнире в Майами. Во втором круге немец, который является седьмой ракеткой мира, сенсационно проиграл 83-й ракетке мира, финну Эмилю Руусувуори со счётом 6:1, 3:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. Александр Зверев сделал 11 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету представителя Финляндии 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира, который завершился 4 апреля, получит более $ 300 тыс.



В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.