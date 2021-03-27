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Зверев проиграл 87-й ракетке мира и вылетел во втором круге турнира в Майами

Зверев проиграл 87-й ракетке мира и вылетел во втором круге турнира в Майами
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на турнире в Майами. Во втором круге немец, который является седьмой ракеткой мира, сенсационно проиграл 83-й ракетке мира, финну Эмилю Руусувуори со счётом 6:1, 3:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. Александр Зверев сделал 11 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету представителя Финляндии 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира, который завершился 4 апреля, получит более $ 300 тыс.

В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Майами (м). 2-й круг
26 марта 2021, пятница. 23:50 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
1 		6 6
         
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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