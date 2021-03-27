Калинская и Самсонова вышли в третий круг турнира в Майами
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Анна Калинская успешно преодолели барьер второго круга турнира в Майами.
Самсонова во втором круге встретилась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс. Россиянка за 56 минут разгромила свою соперницу со счетом 6:2, 6:1.
Калинская играла с хорваткой Петрой Мартич. Соперницы провели на корте 2 часа 33 минуты, за которые россиянка одержала волевую победу со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4).
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 3 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
Майами (ж). 2-й круг
26 марта 2021, пятница. 22:50 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Кики Бертенс
К. Бертенс
Майами (ж). 2-й круг
26 марта 2021, пятница. 22:55 МСК
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|6 4
|
|6
|7 7
Анна Калинская
А. Калинская
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