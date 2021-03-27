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Калинская и Самсонова вышли в третий круг турнира в Майами

Калинская и Самсонова вышли в третий круг турнира в Майами
Теннис / WTA 0

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Анна Калинская успешно преодолели барьер второго круга турнира в Майами.

Самсонова во втором круге встретилась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс. Россиянка за 56 минут разгромила свою соперницу со счетом 6:2, 6:1.

Калинская играла с хорваткой Петрой Мартич. Соперницы провели на корте 2 часа 33 минуты, за которые россиянка одержала волевую победу со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4).

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 3 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 2-й круг
26 марта 2021, пятница. 22:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Майами (ж). 2-й круг
26 марта 2021, пятница. 22:55 МСК
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 6 4
5 		6 7 7
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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