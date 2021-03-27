Новак Джокович и другие теннисисты запустили флешмоб в защиту Вашека Поспишила

Теннисисты запустили в «Твиттере» флешмоб в защиту канадца Вашека Поспишила. К нему присоединился первая ракетка мира серб Новак Джокович. Заявления в поддержку игрока выходят под хештегом #playersvoice.
«Я сейчас не в Майами. Однако Вашек Поспишил — мой хороший друг, и я искренне ему сочувствую. Игроки в туре согласятся, он — человек высочайшей честности, который заботится о благополучии своих коллег по туру. Я надеюсь, что теннисисты осознают важность единства в такой момент», — написал Новак в своём «твиттере».
Напомним, на встрече с игроками тура президент ATP Андреа Гауденци и другие представители руководства позволили себе резкие высказывания в сторону Поспишила, Вашек не смог сдержать эмоций и расплакался. Организация выступила с жёсткой критикой идеи Поспишила и Джоковича организовать новую ассоциацию игроков — Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.
На следующий день Поспишил не скрывал гнева во время игры с американцем Маккензи Макдональдом на «Мастерсе» в Майами. Канадец разбил ракетку, выбил мяч за пределы корта, а также накричал на судью на вышке. После проигрыша первого сета он стал выкрикивать ругательства в адрес Гауденци.
Флешмоб #playersvoice уже поддержали такие теннисисты, как Джон Иснер, Стив Джонсон, Иво Карлович, Милош Раонич, Раджив Рам, Райан Харрисон и Теннис Сандгрен.
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