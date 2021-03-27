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Медведев – о том, что отпустил усы: избавлюсь от них, даже если выиграю на «Мастерсе»

Медведев – о том, что отпустил усы: избавлюсь от них, даже если выиграю на «Мастерсе»
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о новом имидже. Перед «Мастерсом» в Майами (США) Медведев отпустил усы.

«Наверное, у меня их не будет уже после Майами. Посмотрим на реакцию людей (смеётся). Точно оставлю на время «Мастерса», а потом избавлюсь от них, даже если выиграю», — приводит слова Медведева журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Оценить образ Даниила можно в его «инстаграме».

Первый сеяный «Мастерса» в Майами уверенно вышел в третий круг соревнований, обыграв представителя Тайбэя Лу Яньсюня со счётом 6:2, 6:2. В следующем раунде Медведев сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс.

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На «Мастерсе» в Майами россиянин дебютировал в статусе 2-й ракетки мира. Один соперник уже повержен.
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