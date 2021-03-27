Даниил Медведев: теннис в России сейчас явно на подъёме, мне это определённо нравится

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался об уровне российского тенниса и его зависимости от результатов действующих игроков тура.

«Российский теннис сейчас явно на подъёме, и мне это определённо нравится. Мы хотим, чтобы люди больше говорили о теннисе в России. Вот что происходит прямо сейчас. Мы хотим, чтобы телеканалы показывали больше тенниса в нашей стране. Это одна из целей.

Когда у тебя появляются успехи, ты хочешь продвигать свой спорт в родной стране. Я очень рад, что в этом году у меня много побед», — приводит слова россиянина ATP Tour.

В середине марта Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку рейтинга ATP после победы на турнире категории АТР-250 в Марселе (Франция). Это десятый титул Медведева в карьере.

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