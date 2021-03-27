Даниил Медведев: теннис в России сейчас явно на подъёме, мне это определённо нравится

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался об уровне российского тенниса и его зависимости от результатов действующих игроков тура.
«Российский теннис сейчас явно на подъёме, и мне это определённо нравится. Мы хотим, чтобы люди больше говорили о теннисе в России. Вот что происходит прямо сейчас. Мы хотим, чтобы телеканалы показывали больше тенниса в нашей стране. Это одна из целей.
Когда у тебя появляются успехи, ты хочешь продвигать свой спорт в родной стране. Я очень рад, что в этом году у меня много побед», — приводит слова россиянина ATP Tour.
В середине марта Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку рейтинга ATP после победы на турнире категории АТР-250 в Марселе (Франция). Это десятый титул Медведева в карьере.
- 27 марта 2021
-
11:10
-
10:40
-
09:45
-
09:18
-
02:20
-
02:02
- 26 марта 2021
-
23:42
-
23:12
-
22:19
-
22:03
-
21:16
-
20:30
-
20:10
-
19:02
-
18:24
-
16:31
-
15:24
-
14:19
-
13:24
-
12:13
-
11:16
-
10:22
-
09:18
-
06:50
-
00:55
-
00:33
- 25 марта 2021
-
23:30
-
23:12
-
23:10
-
22:54
-
21:00
-
20:44
-
19:21
-
18:17
-
18:01