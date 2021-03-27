Медведев — о первой победе на «Мастерсе» в Майами: счастлив, что удалось сохранить нервы
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от своего первого матча на недавно стартовавшем «Мастерсе» в Майами (США).
Вчера, 26 марта, в матче второго круга Медведев (1) уверенно обыграл представителя Тайбэя Лу Яньсюня со счётом 6:2, 6:2. В следующем раунде россиянин сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.
«Было непросто играть в ветреную погоду. Я счастлив, что мне удалось сохранить нервы, сыграть солидно и не допустить много ошибок. Всё шло хорошо, я с нетерпением жду следующего раунда.
Попырин — великолепный игрок. Я много тренировался с ним в предсезонке и знаю, что он может продемонстрировать отличный теннис. Поэтому матч может получиться тяжёлым», — приводит слова Медведева ATP Tour.
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На «Мастерсе» в Майами россиянин дебютировал в статусе 2-й ракетки мира. Один соперник уже повержен.
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