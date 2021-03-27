Карацев: Миша Зверев спросил, нужны ли мне футболки, может, заметил, что я играю в старых

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, как на Australian Open немец Миша Зверев отдал ему новые модели игровых футболок adidas.
«Кто вам рассказал? (застенчиво улыбнулся).
Я сидел в раздевалке, собирал вещи после матча, и Миша просто спросил, не нужны ли мне футболки, я сказал: «Хорошо». Ещё я тоже играю в adidas, поэтому и взял. Пять лет назад у меня был с ними контракт, так что одежды осталось много, но не последних моделей. Может быть, он заметил, что я играю в старых.
Мне, в принципе, всё равно, в какой модели футболки играть. Но, наверное, у Миши их было слишком много», — приводит слова Карацева ATP Tour.
Аслан Карацев занимает 27-ю строчку рейтинга ATP. Год назад россиянин был на 253-м месте. Войти в топ-50 ему помогло попадание в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Неделю назад, 20 марта, Аслан завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде. В финале турнира в Дубае (ОАЭ) он обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:3, 6:2.
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