«Трудно смотреть на себя в зеркало». Радиоведущий, оскорбивший Серену Уильямс, извинился

Американский радиоведущий Роб Ледерман, в прямом эфире оскорбивший теннисистку Серену Уильямс, принёс свои извинения.

«Я хочу искренне извиниться за то, что вчера причинил людям столько боли своими глупыми и невежественными комментариями. Когда я переслушал то, что сказал в эфире, и понял, как это прозвучало для других, был в ужасе. На 100% понимаю, что люди абсолютно справедливо злятся на меня.

Я совершил ошибку, я это признаю, мне трудно смотреть на себя в зеркало. Теперь буду учиться повышать свою восприимчивость. Хочу, чтобы это стало началом процесса обучения, чтобы мы как сообщество становились лучше», — приводит слова Ледермана Tennis Head.

Напомним, Ледерман в эфире программы «Morning Bull» на радио 97 Rock Buffalo позволил себе расистский и сексистский комментарий, сравнив степень прожарки своих тостов с кожей Серены Уильямс и актрисы Холли Берри. После эфира ведущего тут же уволили с радиостанции.