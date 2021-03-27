Агент Карацева: у нас появилось много спонсорских предложений, но мы ждём большего

Пьер Кристен, агент российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал, как прогресс его подопечного повлиял на внимание спонсоров к игроку.
«После ATP Cup и Australian Open у нас появилось много спонсорских предложений, однако мы ждём большего. С нами связывалось несколько представителей крупных брендов одежды.
Думаю, он сможет заработать больше, если закончит сезон в топ-20 или топ-30. Последние пять недель Аслан был очень загружен работой, а после победы в Дубае — особенно. На мой взгляд, многие и ждали увидеть, что он способен продолжить тенденцию Australian Open», — приводит слова Кристена ATP Tour.
Напомним, перед «заморозкой» рейтинга в марте 2020 года Карацев был 253-й ракеткой мира. Войти в топ-50 ему помогло попадание в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. А неделю назад, 20 марта, Аслан завоевал первый в карьере титул в одиночном разряде и поднялся на 27-ю строчку рейтинга ATP.
- 27 марта 2021
-
14:50
-
14:00
-
12:25
-
11:10
-
10:40
-
09:45
-
09:18
-
02:20
-
02:02
- 26 марта 2021
-
23:42
-
23:12
-
22:19
-
22:03
-
21:16
-
20:30
-
20:10
-
19:02
-
18:24
-
16:31
-
15:24
-
14:19
-
13:24
-
12:13
-
11:16
-
10:22
-
09:18
-
06:50
-
00:55
-
00:33
- 25 марта 2021
-
23:30
-
23:12
-
23:10
-
22:54
-
21:00
-
20:44