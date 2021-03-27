Агент Карацева: у нас появилось много спонсорских предложений, но мы ждём большего

Пьер Кристен, агент российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал, как прогресс его подопечного повлиял на внимание спонсоров к игроку.

«После ATP Cup и Australian Open у нас появилось много спонсорских предложений, однако мы ждём большего. С нами связывалось несколько представителей крупных брендов одежды.

Думаю, он сможет заработать больше, если закончит сезон в топ-20 или топ-30. Последние пять недель Аслан был очень загружен работой, а после победы в Дубае — особенно. На мой взгляд, многие и ждали увидеть, что он способен продолжить тенденцию Australian Open», — приводит слова Кристена ATP Tour.

Напомним, перед «заморозкой» рейтинга в марте 2020 года Карацев был 253-й ракеткой мира. Войти в топ-50 ему помогло попадание в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. А неделю назад, 20 марта, Аслан завоевал первый в карьере титул в одиночном разряде и поднялся на 27-ю строчку рейтинга ATP.

Карацев: Миша Зверев спросил, нужны ли мне футболки, может, заметил, что я играю в старых