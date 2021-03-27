Наоми Осака показала запоздалую реакцию парня на её победу в US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака в своём «инстаграме» поблагодарила бойфренда рэпера Корда за поддержку.

Японка выложила пост, состоящий из совместного снимка влюблённых и забавного видео с финального матча Осаки на US Open. Камера запечатлела реакцию Корда на победу девушки: рэпер не сразу понял, что матч завершён, однако, после нескольких секунд промедления, от души порадовался за подругу.

Видео доступно в «инстаграме» японской теннисистки. Права на ролик принадлежат Eurosport.

«Пост благодарности этому мистеру, потому что у меня сегодня такое настроение. Это фото сделано сразу после победы в финале US Open. Он бросил все свои дела, потому что я позвонила ему по фейстайму за пару дней до этого и сказала, что мне грустно и одиноко в «пузыре». Позже я узнала, что сразу после разговора он сел в самолёт и провёл пару дней в карантине в отеле, чтобы увидеть и поддержать меня. Самое смешное, что даже после всего этого я по-прежнему убеждена, что он не понимает правила тенниса», — написала Наоми.

Напомним, в 2020 году в финале US Open Осака обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.