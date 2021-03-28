Александрова уступила Свитолиной на турнире в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами. В матче третьего круга 30-я сеяная Александрова потерпела поражение от пятой ракетки соревнований украинки Элины Свитолиной со счётом 6:7 (1:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Александрова 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Свитолина подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла 4 подачи соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами Свитолина сыграет с победительницей встречи между девятой ракеткой турнира чешкой Петрой Квитовой и 17-й сеяной британкой Йоханной Контой.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 3 260 190.
Майами (ж). 3-й круг
27 марта 2021, суббота. 20:40 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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|6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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