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Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив Соболенко

Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив Соболенко
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами. В матче третьего круга 32-я сеяная Кудерметова потерпела поражение от седьмой ракетки соревнований белоруски Арины Соболенко со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала единственную возможность взять подачу соперницы. Соболенко подала четыре эйса, 6 раз ошиблась на своей подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами Соболенко сыграет с победительницей встречи между одиннадцатой ракеткой турнира Белиндой Бенчич из Швейцарии и 19-й сеяной чешкой Маркетой Вондроушовой.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 3 260 190.

Майами (ж). 3-й круг
27 марта 2021, суббота. 22:35 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Арина Соболенко
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