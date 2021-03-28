Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив Соболенко

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами. В матче третьего круга 32-я сеяная Кудерметова потерпела поражение от седьмой ракетки соревнований белоруски Арины Соболенко со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала единственную возможность взять подачу соперницы. Соболенко подала четыре эйса, 6 раз ошиблась на своей подаче и реализовала два брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами Соболенко сыграет с победительницей встречи между одиннадцатой ракеткой турнира Белиндой Бенчич из Швейцарии и 19-й сеяной чешкой Маркетой Вондроушовой.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 3 260 190.
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