Соболенко — о победе в матче с Кудерметовой: это без сомнения была настоящая битва
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу, одержанную в матче с россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге турнира в Майами (США) – 7:6 (7:4), 6:4.
«Это без сомнения была настоящая битва, она играла очень хорошо. Её подача была просто невероятной, и я буквально не могла с ней ничего поделать. Думаю, мне просто повезло, что я сделала брейк.
Я постоянно говорила себе о необходимости играть агрессивно и оказывать на неё давление. В итоге это сработало, и всё получилось», — приводит слова Соболенко WTA.
За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами Соболенко сыграет 19-й сеяной чешкой Маркетой Вондроушовой, которая оказалась сильнее 11-й ракетки турнира Белинды Бенчич из Швейцарии.
Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Майами, уступив Соболенко
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