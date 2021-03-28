Соболенко — о победе в матче с Кудерметовой: это без сомнения была настоящая битва

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу, одержанную в матче с россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге турнира в Майами (США) – 7:6 (7:4), 6:4.

«Это без сомнения была настоящая битва, она играла очень хорошо. Её подача была просто невероятной, и я буквально не могла с ней ничего поделать. Думаю, мне просто повезло, что я сделала брейк.

Я постоянно говорила себе о необходимости играть агрессивно и оказывать на неё давление. В итоге это сработало, и всё получилось», — приводит слова Соболенко WTA.

За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами Соболенко сыграет 19-й сеяной чешкой Маркетой Вондроушовой, которая оказалась сильнее 11-й ракетки турнира Белинды Бенчич из Швейцарии.