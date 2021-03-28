Карацев: я ломал ракетки и обвинял судью, а надо было заглянуть в себя

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, как преодолел излишнее раздражение из-за поражений, и как ему помог его нынешний тренер Егор Яцык.



«Много раз была ситуация, когда матч шёл не так, как я хотел, и я ломал ракетки, разговаривал со своим тренером, с судьей, обвиняя его. Я должен был заглянуть в себя, чтобы найти способ справиться с ситуацией. Вы не можете играть хорошо каждый день, поэтому вам приходится сталкиваться с такими ситуациями.



Если бы мне в прошлом году сказали, какой прорыв меня ждёт в начале этого года, я бы не поверил. Никогда не знаешь, когда придёт успех, но я всегда верил, что смогу это сделать. Егор Яцык всё время говорил мне: «Ты должен быть сильным ментально, ты должен делать своё тело сильнее». Он подталкивал меня каждый день, говоря, что я выше уровня «челленджеров». Но этот успех пришёл не в один момент. Мы работали над этим 10 лет, начиная с юниоров. За последние три года было много взлетов и падений. Мы проделали большую тяжелую работу», — приводит слова Карацева сайт ATP.

Карацев выиграл 7 матчей подряд – это как на «Шлеме»! Длиннее серия только у Джоковича Россиянин Аслан Карацев успешно дебютировал на турнире серии «Мастерс». В Майами он уже пробился в третий круг.