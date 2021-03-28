Пэр: отстранить меня за недостаток старания? Я показываю максимум – иногда он не высок

Французский теннисист Бенуа Пэр после поражения от 19-летнего итальянца Лоренцо Музетти на «Мастерсе» в Майами ответил на призывы отстранить его от игр за то, что он якобы недостаточно выкладывается на корте. С критикой в адрес Пэра выступили Энди Роддик, Тони Надаль и Крис Эверт.



«Отстранить меня? Почему у меня нет права быть здесь? Я показываю свой максимум — иногда мой максимум не очень высок. Я не понимаю, почему меня нужно отстранить. Давайте, увидимся на прекрасном турнире в Монте-Карло. Жду не дождусь битвы.



Я доволен своим уровнем игры в Майами. С Музетти я пропустил одну или две подачи, в остальном всё было здорово. Как они все говорят, мы вернёмся к тренировкам, мы будем работать над тем, что не сработало, чтобы вернуться сильнее. Тренируясь, тренируясь, тренируясь, тренируясь. А сейчас собираюсь домой, увидеться с семьей и друзьями, прогуляться со своей собакой. И я не собираюсь смотреть теннис, мне это не интересно», — приводит слова 31-летнего Пэра L'Equipe.

«Лучше бы он держал это при себе». Тони Надаль раскритиковал Пэра за слова о призовых