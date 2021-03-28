Осака: Федерер и Уильямс уже стали иконами? Себя я таковой не считаю

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что не считает себя иконой тенниса.



«Федерер и Уильямс уже стали иконами? Нет, таковой я себя не считаю. Точно могу сказать, что не являюсь иконой. Я лишь человек, у которого есть действительно много хороших возможностей», — приводит слова Осаки ASAP Sports.



Наоми также рассказала о поддержке, которую она получает во время турнира серии «Мастерс» в Майами (США).



«На трибуне сидит моя мама. А вот папа уже не смотрит матчи с моим участием как обычно. Он может быть где-то неподалёку от корта, погулять или посидеть поблизости, но на трибуны он не заходит», — сообщила Осака.



За право выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами Осака поборется с 95-й ракеткой мира, сербской теннисисткой Ниной Стоянович.

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