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Бартоли — о словах Пэра по поводу призовых: его поведение просто губительно для тенниса

Бартоли — о словах Пэра по поводу призовых: его поведение просто губительно для тенниса
Теннис / ATP 0

Бывшая французская теннисистка, чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли подвергла критике недавние высказывания своего соотечественника, Бенуа Пэра, об отсутствии у него мотивации продолжать играть в теннис.

Напомним, после вылета в первом круге турнира в Акапулько француз признался: «Я приезжаю на турнир, чтобы заработать денег, а затем еду на следующий. За победу на турнире ATP-250 ты получаешь всего $ 30 тыс. А за проигрыш в первом круге я забираю чек на $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы заработать лишь немногим больше?».

«Его поведение просто губительно для всего тенниса. Ужасно осознавать, что молодые игроки видят, что его слова остаются безнаказанными», — приводит слова Бартоли L'Équipe.

Пэр: отстранить меня за недостаток старания? Я показываю максимум – иногда он невысок
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