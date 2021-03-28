Бартоли — о словах Пэра по поводу призовых: его поведение просто губительно для тенниса

Бывшая французская теннисистка, чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли подвергла критике недавние высказывания своего соотечественника, Бенуа Пэра, об отсутствии у него мотивации продолжать играть в теннис.



Напомним, после вылета в первом круге турнира в Акапулько француз признался: «Я приезжаю на турнир, чтобы заработать денег, а затем еду на следующий. За победу на турнире ATP-250 ты получаешь всего $ 30 тыс. А за проигрыш в первом круге я забираю чек на $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы заработать лишь немногим больше?».



«Его поведение просто губительно для всего тенниса. Ужасно осознавать, что молодые игроки видят, что его слова остаются безнаказанными», — приводит слова Бартоли L'Équipe.

Пэр: отстранить меня за недостаток старания? Я показываю максимум – иногда он невысок