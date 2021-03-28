Стоянович: увидев Иванович и Янкович в матчах Кубка Федерации, мне захотелось большего

Сербская теннисистка Нина Стоянович рассказала, как на её карьеру повиляли звездные соотечественницы — Ана Иванович и Елена Янкович.



«Я играла за сборную Сербии, когда мне было 14 лет, и эти сербские спортсмены были для меня источником вдохновения. Я помню, как Ана Иванович и Елена Янкович играли домашние матчи в Кубке Федерации. Это был момент, который побудил меня хотеть большего. Моим желанием было однажды оказаться на этом корте, играть со своей командой, перед соотечественниками, перед своей семьей, быть замеченным на телевидении, добиться успеха. Так что они определенно были моими образцами для подражания, и это помогло мне.



Я благодарна за то, что у меня есть кто-то, на кого я могу равняться, например, эти два игрока. Была еще Бояна Йовановски. Думаю, они поддерживали меня. Я восхищалась ими с детства. Никогда не забуду матчи, которые они сыграли на Кубке Федерации. Я хочу быть лучшей в Сербии», — приводит слова Стоянович сайт WTA.



Сегодня Стоянович в матче третьего круга «Мастерса» в Майами сыграет со второй ракеткой мира Наоми Осакой. 24-летняя сербка занимает 95-е место мирового рейтинга.