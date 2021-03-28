Тим — о Рублёве: сейчас он входит в тройку лучших теннисистов мира
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о восьмой ракетке мира, россиянине Андрее Рублёве.
«Сейчас он точно входит в тройку лучших теннисистов мира. У него невероятный отрезок, Андрей уже одержал победу на турнире в Роттердаме и завоевал там титул. Я проиграл ему последние три матча в туре. Что ж, надеюсь, возьму у него реванш», — сказал Тим на YouTube-канале TSD Tennis Showdown.
Напомним, сегодня, 28 марта, Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Во втором круге соревнований Андрей со счётом 6:1, 6:2 одержал уверенную победу в матче с представителем США Теннисом Сандгреном.
В следующем раунде Рублёв встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.
Рублёв разгромил Сандгрена и вышел в третий круг турнира в Майами
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