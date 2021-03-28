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Тренер Джоковича: Новак как лев, который жаждет крови

Тренер Джоковича: Новак как лев, который жаждет крови
Теннис / ATP 0

Хорватский тренер Горан Иванишевич поделился подробностями первой встречи с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который в настоящее время тренируется под его руководством.

«Впервые я увидел его, когда ему было четырнадцать с половиной, в академии Ники Пилича. Тогда я работал с Ники в Германии. И как-то он мне сказал, что есть один интересный паренёк из Сербии и однажды он станет номером один в мире.

Поиграл с ним немного, примерно полчаса. Помню, он принёс мне шоколад, потому что подумал, что я устал. С тех пор я стал внимательно следить за развитием его карьеры.

Новак как лев. Вы никогда не увидите льва, попивающего коктейль. Он жаждет крови. Такой же и Джокович. Он голоден и хочет побеждать. Это невероятно», — сказал Иванишевич на YouTube-канале G P.

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