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«Счастье запредельное». Дарья Касаткина сфотографировалась с тарелкой хамона

«Счастье запредельное». Дарья Касаткина сфотографировалась с тарелкой хамона
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая неделю назад выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге, вернулась в Барселону, где живёт и тренируется, и сфотографировалась в кафе с тарелкой хамона.

«Счастье запредельное», — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

Титул в Санкт-Петербурге стал вторым в сезоне-2021для Касаткиной. Месяц назад она выиграла в Мельбурне. В Северной столице ранее российские теннисистки не побеждали. Всего в карьере 23-летняя Касаткина выиграла четыре турнира WTA. В 2017 году она была лучшей в Чарльстоне, а в 2018-м – в Москве.

После победы на турнире в Санкт-Петербурге Касаткина занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Второй российский титул Касаткиной! После Москвы Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург
Дарья Касаткина завоевала главный трофей в Петербурге, но получила чек на сумму в два раза меньше, чем чемпионка прошлого года.
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