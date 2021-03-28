«Счастье запредельное». Дарья Касаткина сфотографировалась с тарелкой хамона

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая неделю назад выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге, вернулась в Барселону, где живёт и тренируется, и сфотографировалась в кафе с тарелкой хамона.

«Счастье запредельное», — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

Титул в Санкт-Петербурге стал вторым в сезоне-2021для Касаткиной. Месяц назад она выиграла в Мельбурне. В Северной столице ранее российские теннисистки не побеждали. Всего в карьере 23-летняя Касаткина выиграла четыре турнира WTA. В 2017 году она была лучшей в Чарльстоне, а в 2018-м – в Москве.

После победы на турнире в Санкт-Петербурге Касаткина занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.