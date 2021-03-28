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Самсонова взяла только один гейм у Саккари в 3-м круге турнира в Майами

Самсонова взяла только один гейм у Саккари в 3-м круге турнира в Майами
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами (США). В матче третьего круга Самсонова, начавшая соревнования в квалификации, потерпела поражение от представительницы Греции Марии Саккари, посеянной под 23-м номером, со счётом 0:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Самсонова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не смогла реализовать ни одну из пяти возможностей взять подачу соперницы. Саккари подала 4 эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Саккари сыграет с победительницей матча между шестой ракеткой турнира чешкой Каролиной Плишковой и 29-й сеяной американкой Джессикой Пегулой.

Майами (ж). 3-й круг
28 марта 2021, воскресенье. 18:05 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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