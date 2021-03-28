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Наоми Осака без борьбы вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Наоми Осака без борьбы вышла в 1/8 финала турнира в Майами
Теннис / WTA 0
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Японская теннисистка Наоми Осака без борьбы вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами (США). Соперница японки – сербка Нина Стоянович, начавшая соревнования с квалификации, — снялась с соревнований из-за травмы правого бедра.

За выход в четвертьфинал Осака сыграет с победительницей матча между 16-й сеяной бельгийкой Элисе Мертенс и 22-й ракеткой турнира эстонкой Анетт Контавейт.

Осака, которая не знает поражений с 7 февраля 2020 года, продолжает сохранять шансы на первую строчку в рейтинге WTA по итогам турнира в Майами. Это может случиться, если японка выиграет титул, а австралийка Эшли Барти не дойдёт до финала.

На данный момент у Барти 9186 очков, а у Осаки – 7835. После сгорания прошлогодних очков за победу у Барти будет 8196 очков. Если в Майами выиграет Осака, в её активе будет 8770 очков (+ 1000 за победу и – 55 очков, это вычеты за участие в 2019 году). Это больше, чем у Барти, после вычетов.

Майами (ж). 3-й круг
28 марта 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Нина Стоянович
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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