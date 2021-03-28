Хачанов не сумел выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, проиграв Синнеру

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. В матче третьего круга соревнований 14-й сеяный Хачанов потерпел поражение от 21-й ракетки турнира итальянца Янника Синнера со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Хачанов трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Синнер не подал ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и взял три подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Янник Синнер на «Мастерсе» в Майами.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами Синнер сыграет с победителем матча между финном Эмилем Руусувуори и шведом Микаэлем Имером.