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Медведев пробился в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Попырина в трёх сетах

Медведев пробился в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Попырина в трёх сетах
Теннис / ATP 0
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25-летний российский теннисист Даниил Медведев (2-е место в рейтинге ATP) на турнире «Мастерс» в Майами (США) сумел в трёх сетах переиграть своего 21-летнего оппонента из Австралии Алексея Попырина (86-е место в рейтинге ATP) – 7:6, 6:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут.

На счету Медведева в этом матче 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9 (22%). У его соперника – 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (100%). По общему количеству выигранных очков – 121:106 в пользу Даниила.

В 1/8 финала турнира Медведев встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Душан Лайович (Сербия).

Напомним, что турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Призовой фонд турнира составляет $3,34 млн.

Майами (м). 3-й круг
28 марта 2021, воскресенье. 22:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 7 6
6 3 		7 9 4
         
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
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