Медведев – о судорогах в матче с Попыриным: я почти не мог ходить, ноги не слушались

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как параллельная борьба с судорогами в матче с австралийцем Алексеем Попыриным отразилась на значимость добытой победы.

Медведев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США), обыграв Попырина со счётом 7:6, 6:7, 6:4. Встреча продлилась более 2-х часов.

«Думаю, трёхсетовая победа в финале «Большого шлема» не принесла бы того чувства, которое я испытал сегодня после матчбола.

Я думал только о том, чтобы не упасть. Потому что, если бы я упал, я бы уже, наверное, не встал. Сегодня были моменты, когда я хотел просто лечь и сказать: «Всё кончено». Но я знал, что не смогу потом с этим смириться.

В конце я почти не мог ходить – ноги совсем не слушались. Я не мог их ни согнуть, ни полностью выпрямить, мне приходилось держать их в одном положении. Я не мог делать шаги длиннее десяти сантиметров.

В каком-то смысле матч получился забавным, его нужно будет запомнить. Конечно, мне, а не сопернику. Знаете, самое забавное это то, что я должен был выигрывать в двух сетах – тогда мы бы вообще не говорили об этих вещах. Но получилось вот так», — приводит слова Медведева сайт ATP.