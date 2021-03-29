Медведев – о судорогах в матче с Попыриным: я почти не мог ходить, ноги не слушались

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как параллельная борьба с судорогами в матче с австралийцем Алексеем Попыриным отразилась на значимость добытой победы.
Медведев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США), обыграв Попырина со счётом 7:6, 6:7, 6:4. Встреча продлилась более 2-х часов.
«Думаю, трёхсетовая победа в финале «Большого шлема» не принесла бы того чувства, которое я испытал сегодня после матчбола.
Я думал только о том, чтобы не упасть. Потому что, если бы я упал, я бы уже, наверное, не встал. Сегодня были моменты, когда я хотел просто лечь и сказать: «Всё кончено». Но я знал, что не смогу потом с этим смириться.
В конце я почти не мог ходить – ноги совсем не слушались. Я не мог их ни согнуть, ни полностью выпрямить, мне приходилось держать их в одном положении. Я не мог делать шаги длиннее десяти сантиметров.
В каком-то смысле матч получился забавным, его нужно будет запомнить. Конечно, мне, а не сопернику. Знаете, самое забавное это то, что я должен был выигрывать в двух сетах – тогда мы бы вообще не говорили об этих вещах. Но получилось вот так», — приводит слова Медведева сайт ATP.
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