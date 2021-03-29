Синнер – о победе над Хачановым: на тренировках мы учимся выигрывать такие сложные матчи
19-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что помогло ему переломить ход встречи с Кареном Хачановым.
Синнер (21) вырвал у россиянина (14) победу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6 и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США). Матч продолжался 2 часа 52 минуты.
«После первого сета я попытался изменить ситуацию. Ведь мы тренируемся ради того, чтобы проводить такие физически и психологически сложные матчи. На тренировках мы учимся их выигрывать.
Я рад, что победил. Жду следующего матча», — приводит слова итальянца сайт ATP.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» Синнер поборется с финном Эмилем Руусувуори.
Призовой фонд «Мастерса», который продлится до 4 апреля, составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. призовых.
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1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.
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