Елена Веснина — о дочке: в церкви нас просят выйти на улицу

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина рассказала о поведении своей дочки Лизы.
«Шумный ребёнок... «Слишком активная она у вас», «Скажите ребёнку, чтобы потише себя вела»... Это то, что мы слышим в адрес Лизы каждый день, куда бы ни пришли.
В церкви нас просят выйти на улицу погулять. Лиза сообщает на весь храм, что видит ангелов, зовёт священника, хочет хлеб, пить, в кафе и т.д. На все уговоры и терпеливые объяснения не реагирует. На занятиях по танцам она действует по своей программе, может пол-урока выбегать из зала, чем, бывает, очень расстраивает бабушек, которые привели детей на занятия. То, что это танцы для двухлетних детей, их не волнует, должны быть дисциплина и порядок.
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В питомнике после слов наблюдателя о том, что черепашку трогать нельзя, она спит в своём домике, звучит фраза: «пусть спит, я тихонько её поглажу».
— Мамочка, а давай потлогаем змею?
— Лиза, она нас может укусить, это опасно.
— Мамочка, она плосто голодная, если ей дать покусять, она будет доблая.
Прямо как мама, подумала я.
И мы, как родители, каждый раз пытаемся объяснить, иногда строго, иногда в игровой форме, в виде сказок, историй, примеров, но порой теряемся и просто боимся лопнуть со смеха», — написала Веснина.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной
Веснина вернулась в тур на соревнованиях в Дохе. До этого свой предыдущий матч Елена провела на «Ролан Гаррос» — 2018. На протяжении своей карьеры Веснина выиграла три турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.
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